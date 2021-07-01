banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına şiddete karşı 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıkladı.

Politika 01.07.2021, 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına şiddete karşı 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizi kadına yönelik şiddetle mücadelemizde azalma olarak göstermeye çalışıyorlar. Bizim kadına şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi, çekilmeyle de bitmeyecektir.  

banner486
Yorumlar (0)
33°
açık
banner493