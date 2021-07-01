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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına şiddete karşı 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıkladı.
Politika 01.07.2021, 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına şiddete karşı 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizi kadına yönelik şiddetle mücadelemizde azalma olarak göstermeye çalışıyorlar. Bizim kadına şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi, çekilmeyle de bitmeyecektir.