Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına şiddete karşı 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizi kadına yönelik şiddetle mücadelemizde azalma olarak göstermeye çalışıyorlar. Bizim kadına şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi, çekilmeyle de bitmeyecektir.