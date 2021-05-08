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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Filistin'e düzenlediği alçak saldırıya kınama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e düzenlediği alçak saldırıyı kınadı.
Politika 08.05.2021, 22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz #MescidiAksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.