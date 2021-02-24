Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'lilerin fezlekeleri ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

HDP'li milletvekillerinin fezlekelerinin meclise gelmesiyle ilgili sorulan bir soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süreç ne ise, o süreç aynen işleyecektir. Biliyorsunuz bu konularla alakalı, meclise gelir, meclis komisyonlarını, müzakerelerini yapar. Ondan sonra da Genel Kurula gelir ve Genel Kurulda da hemen eller iner kalkar” ifadelerini kullandı.