Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı geride bırakıp, Kurban Bayramı'nın heyecanını yaşadığımız aylara girdik. Yaklaşık 14 aydır devam eden salgın sürecinde milletimizin hem sağlığını, hem güvenliğini, hem aşını korumak için imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye olarak bu süreci en az sıkıntı ile atlattık. Sağlık sisteminde kurduğumuz altyapı nedeniyle sorunlar yaşamadık. Kamu güvenliğini tehdit edecek bir olayla da karşılaşmadık. Salgın tedbirlerinden etkilenen vatandaşlarımız ve esnafımızı yalnız bırakmadık.

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AK Parti TBMM Grup Toplantısı https://t.co/qHtFks5JKZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2021

Merkezi yönetim bütçesinden ilaç, tıbbi malzeme, sağlık çalışanlarına ek ödeme gibi alanlarda yaptığımız ödemeler yıl sonunda 104 milyarı bulacak.

645 bin emeklimizin maaşını 1500 TL'ye çıkardık. Bayram ikramiyelerini de 1000 TL'ye çıkardık. Vergi indirimleri ile devletin 26 milyar lirayı bulan alacağından vazgeçerek iş dünyamızı destekledik. Nakdi desteklerin tutarı da haziran ayı sonunda 67 milyar lirayı bulacak. 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımı gerçekleştirdik. Sadece şu ana kadar saydığım ödemelerin tutarı haziran sonunda 181 milyar liraya ulaşacaktır. Vatandaşımızın, esnafın kredi alımını kolaylaştırdık. Bu kredilerin toplamı 345 milyar lirayı geride bırakmıştır.

Esnafların ve mükelleflerin vergi ödemelerini erteledik, borçlarını yeniden yapılandırdık. İki ayrı grup halinde esnaf ve sanatkarımıza yeni bir hibenin müjdesini de paylaştık. Nefes kredisi için de çalışmalara başlandı. Çiftçilerimiz için de hububat ve bakliyat alım fiyatını ilan ettik.

Sert ekmeklik buğdayın ton başıını 2 bin 250 liraya yükselttik. Bakliyatta alım fiyatını kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 liraya çıkardık. Çayda da üreticilerimizin yüzlerini güldürecek şekilde kilo fiyatını 4 TL olarak belirledik. Üreticiyi kolayan, tüketiciyi koruyan yeni mahsül fiyatları sezonunun hayırlı olmasını diliyorum.

"KİMİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE, SUÇ ÇETELERİYLE YÜRÜDÜĞÜNÜ MİLLETİMİZ GÖRÜYOR"

Son dakika haberleri: Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak, özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor.

"TÜRKİYE'Yİ GÜVENLİ HALE GETİRDİK"

Emniyet konusunda tarihi başarılara imza attık. Ajanların, yerli işbirlikçilerin ve suç çetelerinin cirit attığı Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirdik. Terörü gündemden çıkarmak için tüm yolları denedik. İstismar alanlarını ortadan kaldırdık. Adalet reformları ve idari düzenlemelerle vatandaşların haklardan eşit faydalanacağı zemini oluşturduk. PKK terör örgütünün hasbi ve harbi yaklaşımımızı kendi emelleri için kullandığımızı gördüğümüzde teröristlerin başını ezmekte tereddüt etmedik.

"SÖZDE BABALAR..."

Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka bir yöntemin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Uyuşturucu ile mücadele ederken kimsenin gözünün yaşına bakmadık. 5 yılda organize suç örgütlerine karşı 1700'e yakın operasyon yapıldı. Dünyada uyuşturucu suçlarına en ağır cezaların verildiği ülkelerin başında Türkiye gelmektedir."

SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR

Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik. Dün parlamentomuzda memnuniyet verici bir seçim yapıldı. HSK milletvekillerimizin iradesiyle tecelli etmiş oldu. Bu vesileyle HSK adaylarının belirlenmesinde uzlaşmayı öne çıkaran parti ve milletvekillerine teşekkür ediyorum.

YENİ ANAYASA MESAJI

Bu uzlaşma tablosu yeni anayasa çalışmaları için de ümit vericidir. Siyaset kurumunun, demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir Anayasa yapacağına inanıyorum Yeni anayasa milletin vicdanından çıkacak yarınlarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır."

Ayrıntılar geliyor....