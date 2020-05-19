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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere sahte sosyal medya hesabı uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda videokonferansla gençlere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere sahte sosyal medya hesabı uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere sahte sosyal medya hesabı uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda videokonferansla gençlere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere sahte sosyal medya hesabı uyarısında bulundu.

19 Mayıs 2020 Salı 15:24
2012 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere sahte sosyal medya hesabı uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Adana'da vefa sosyal destek grubu gönüllülerine yönelik saldırılara ilişkin olarak, "Milletle bağını koparmışların bırakın insanımıza yardım etmeyi, yapılan yardıma tahammül göstermemesi doğaldır. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin gençleri arasına kimse nifak tohumları ekemeyecektir. Gençlerimize özellikle sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum" dedi.

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