Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sedat Peker açıklaması

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in, YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalar gündem olmaya devam ediyor. Erdoğan için "Tayyip Abim" ifadesini kullanan Sedat Peker bugünkü kabine toplantısı sonrası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden Sedat Peker konusunu değerlendirdi, şunları söyledi:

Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde suç örgütlerinin ülkemize musallat olmasından çıkardık. En büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar küçülen haysiyet fukarası kişilerin olduğunu görmektir. Çetelerle aynı yolda yürümesi karşısında terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye hastalıklarını hortlatma noktasında mesafe alamayacaklar.