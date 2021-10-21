Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35'lere ilişkin: Haklarımızı yedirmeyeceğiz

Türkiye'nin üretici ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programı, ABD'nin politikaları yüzünden bir türlü netleşemedi.

Türkiye'nin parasını ödediği halde teslimatı yapılmayan F-35 bilmecesi sürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Angola, Togo ve Nijerya ziyareti dönüşünde uçakta konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

F-35'LERLE İLGİLİ NET KONUŞTU: ÖYLE VEYA BÖYLE ALACAĞIZ

Erdoğan, F-35'lerle ilgili çok net konuşarak, "Biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız." dedi.

Görüşmelerin iki ülkenin savunma bakanları arasında devam ettiğini ifade eden söyleyen Cumhurbaşkanı, Roma'da yapılacak G-20 zirvesini işaret etti.

"G-20 ZİRVESİ'NDE BIDEN'A SORACAĞIM"

Erdoğan, Biden'la zirvede bir araya gelerek kendisine F-35 bilmecesini soracağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Şu anda tabii alt düzeyde bu görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Bütün bunlar konuşuluyor. Şu anda Savunma Bakanlarımız karşılıklı olarak bu görüşmeleri yapıyorlar. Şimdi Milli Savunma Bakanımız, Amerika Savunma Bakanıyla bir araya gelecek, görüşecekler. Mesafe alacağız diye inanıyorum.

"TÜRKİYE'NİN HAKLARININ YENMESİNE FIRSAT VERMEYİZ"

Roma’da G20 Toplantısında Biden ile biz de bunu tabii konuşacağız. 'Ne yapıyoruz ne oluyor' diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye’nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz."