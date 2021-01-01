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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı esnaf ziyaretinde bulundu.
Politika 01.01.2021, 18:19
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Öğle saatlerinde İstanbul Üsküdar’daki konutundan çıkarak Avrupa yakasına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii’nde kıldı.
Namaz çıkışı çevredeki esnafı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.
"BANA BİR MEYVE SUYU VERİN"
Erdoğan, uğradığı bir dükkanda ikramda bulunmak isteyen işyeri sahibine “Bana bir meyve suyu verin” diye yanıt verdi.
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