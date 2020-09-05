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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: 'Türkiye ahlaksız haritaları yırtıp atacak güce sahip'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve demokrasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar” dedi.

Politika 05.09.2020, 22:04 05.09.2020, 22:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, “Artan vaka sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımlar salgınla birlikte çok daha iyi anlaşılmıştır. Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik. 758 yatak kapasiteli Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanemizin inşa edilecek 2. kısmı da 352 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir. Artan vaka sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır. Maalesef bu virüsün yayılmasının önüne geçmek için bilim henüz kesin bir çare üretememiştir. Aşı çalışmalarından en kısa sürede somut bir netice alınmasını temenni ediyoruz. Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Hep birlikte salgının üstesinden gelmeliyiz. Herkesi salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum. Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır. Ülkemize karşı husumetlerini kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz. Hakikatleri karşımızdakiler de çok iyi görüyor. Ülkemize karşı kurulan akıl almaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, teamül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor. Halbuki biz her platformda, her mesajımızda, Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu görüşümüzde samimiyiz. Sorun, karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışması. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve demokrasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını fark ettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz. Biz 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' derken, kendi fedakarlıklarımızla birlikte karşımızdakilerin yaşadığı yıkımları da kastediyoruz. Türk milleti her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir. İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrasi sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hastanenin açılışı, kesilen kurdele ile gerçekleştirildi.

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