Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

''Antalya Diplomasi Forumu'nun inşallah zamanla küresel diplomasinin kalbinin attığı bir zemine dönüşeceğine inanıyorum. Buradan vereceğimiz mesajlar tüm dünyaya dalga dalga yayılacaktır. ''

''2020'de 16 milyon turisti sorunsuz bir şekilde ülkemizde ağırladık. Diplomasi insanlığın toplu halde yaşamaya başladığı tarihlerden beri kullanılan bir tabirdir. Bugün diplomasi deyince sadece devlet ve hükümet yetkilileri arasında kapalı kapılar ardından yapılan görüşmelerden bahsetmiyoruz. ''

''Yerli aşı çalışmalarımızı insan odaklı yürütüyoruz. Aşımızı da tüm insanlıkla paylaşacağız.