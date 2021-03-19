Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden-Putin gerilimine dair ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cuma Namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

BİDEN-PUTİN GERİLİMİ

(Biden'an Putin için 'katil' demesi) Bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Putin gibi bir başkana karşı kullanılmaması gereken bir ifadedir. Bana kalırsa Putin çok akıllı bir cevap vererek gerekeni yapmıştır.

AB YAPTIRIMLARININ ASKIYA ALINMASI

Şu anda bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin daha önce dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili konuyu askıya aldı diye yeni bazı gelişmeler var. Biz tabii bu sürece yönelik Doğu Akdeniz olmak üzere bütün bunları ele almak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB'den beklentilerini bunun yanında da AB ile ilgili olarak gerek Gümrük Birliği gerek vize konusu gibi birçok konu var. Bunları tekrar karşılıklı olarak değerlendirme fırsatını bulacağız.

KİLİS'E ATILAN ROKETLER

Kilis'e yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun cevabını da misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.

"2023'ÜN MANİFESTOSU OLACAK"

Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutun çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor ve çarşamba günü yapacağımız konuşmada adeta 2023'ün manifestosu olacaktır. Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımız reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum.

Bütün belde, ilçe, il kongrelerimizi tüm bu zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah 2023 Türkiye'de yeni bir dönüşüm süreci olacak. Bununla birlikte İnşallah 2024 ve bundan sonrasında devam edecektir.