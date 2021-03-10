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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervleri tartışmasına değindi. "Kaybolan bir şey yok" diyen Erdoğan, muhalefetten gelen eleştirilere "Damat kadar taş düşsün başınıza" diyerek tepki gösterdi.

Politika 10.03.2021, 15:25
2007
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"CHP zihniyetinin, iktidar olmadı ya,  hükümet olduğu yıllara baktığımızda enerji ne durumdaydı? Enerji potansiyelimiz neydi, şimdi ne oldu. CHP mensupları bir yoğun tweet yarışındalar. 

Tutturmuşlar 'Şu kadar para' nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir. Yatıyorlar kalkıyorlar damat. Damat kadar taş düşsün başınıza.

"DÖVİZ REZERVİ TOPARLAMAYA BAŞLADI"

Ülkemize nükleer enerki güç santralı klazandırmak istediğimizde CHP zihniyeti karşı çıktı. Sizin sözcünüz Hazine'de çantacı olarak dolaşırdı, ne yazık ki bu ülkenin ne hazinesini ne Merkez Bankası'nı güçlendirmediler. Bizim ile Merkez Bankası güç buldu. 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı. Hamdolsun şu anda döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı.

"BU ADIMLAR BERAT BEY DÖNEMİNDE ATILDI"

Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, Filyos Limanı'nda sondaja hazırlık çalışmalarına devam ediyor. O da inşallah Nisan'da sondaja başlayacak. Bir sondaj gemisi daha alıyoruz. Filomuz dünyanın en güçlü filolarından biri olacak. Ey o tweet'i atanlar damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey'in döneminde atıldı bu adımlar. Nankörsünüz, bunları görmediniz mi duymadınız mı? Kalpleri bunların mühürlenmiştir. Deseler de demeseler de biz yolumuza devam edeceğiz. Akkuyu Nükleer Santral yatırımı da Berat Bey'in döneminde başladı. Bugün Putin ile 3. reaktörün temelini atacağız.

"AVRUPA'DA ALTINCI SIRADAYIZ"

Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden bir Türkiye var. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13'üncü Avrupa'da 6'ncı sıradayız. Ülkemizi enerji üssü haline getirecek projeleri hayata geçiriyoruz. 

Kalkıp da bize Merkez Bankası'nın paraları nereye gitti vs sorma. Siz tarihinize bakın. Geçmişte Merkez Bankası rezervleri nasıl buharlaştı siz onun hesabını verin. 

Bu sondajları kiralık gemi ile yapsaydık satın aldığımızdan çok daha fazla bedel ödeyecektik. Enerji Bakanlarımız Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e ben şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

"ACI BİR TEBESSÜMLE TAKİP EDİYORUZ"

Şahsımıza, ailemize, arkadaşlarımıza saldırınları acı bir tebessümle takip ediyoruz. Aslında bizimle vizyonda icraatte, eserde yarışsalar ülkemiz ve milletimiz için dha hayırlı bir iş yapmış olurlar.

Corona virüs salgını etkisini artırarak sürüyor. Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdüren ülkelerden biri. Utanmadan sıkılmadan öyle tweet atıyorlar ki, maskesiz kalmışız. Halkımıza maske dağıtamamışız. 146 ülkeye maske gönderen ülke var. Buna da kılıf uydurmuşlar, Erdoğan kendi reklamını yapıyormuş. Bizim reklama ihtiyacımız yok.

HARİTA GÜNCELLEMESİ HAFTAYA

Bugün Türkiye aşılama konusunda dünyada en üst sıralarda yer alıyor. şehirlerdeki insanlar hangi renkte yer alacaklarına kendileri karar veriyor. İdeal olmamakla birlikte bu sistemin adil olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız kabine toplantısında değerlendirme yaparak haritayı güncelleyeceğiz."

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