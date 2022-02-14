Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili marketlerde denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, "Bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara karşı şiddetli cezai uygulamalar olacak" dedi.

Erdoğan, 'Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. O pozitif. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun haff bir şekilde süreci devam ettiriyor. İnşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır' dedi.