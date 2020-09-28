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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir' dedi.

Politika 28.09.2020, 14:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan açıklaması

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

Dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum

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