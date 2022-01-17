Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın yardımına koştuk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Uluslararası camianın Arnavutluk'a yardım eli uzatması için bizzat girişimlerde bulundum. Bugün toplamda 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Euro'ya mal olan evleri sizlere teslim ediyoruz. Biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın yardımına koştuk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'taki deprem konutlarındaki örnek daireyi inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta katıldığı Türkiye'nin yardımlarıyla yapılan deprem konutlarının teslim töreni öncesi örnek daireyi inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temasları kapsamında geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın tören sonrası ilk durağı ise Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim töreni oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, örnek daireyi inceledi. Erdoğan ve Rama, yetkililerden bilgi aldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Albayrak İnşaat'a yaptırılan ve geçen Aralık ayında tamamlanan deprem konutları, ülkede 26 Kasım 2019'da meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılmaya başlanmıştı. İnşaat kapsamında 522 daire, 37 ticari bölüm ve yer altı park yerleri depremzedelerin hizmetine sunulacak.