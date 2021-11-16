Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Bu kadın nasıl küfrediyor? 'Yavşaklar' diyebilecek kadar seviyesiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde konuştu.

Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te yapılacak genel seçimleri işaret etti.

Erdoğan, gelecek seçimde kilit rol oynayacak kitlenin gençlik olduğunu söyledi.

AKŞENER'E 'YAVŞAKLAR' SÖZÜ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendi.

"BU KADIN NASIL KÜFREDİYOR"

Erdoğan, Akşener'in Meclis kürsüsünde ağzını bozmasına yönelik, "Şu İyi Parti'nin başındaki kadın, bu kadın nasıl küfrediyor, söylemek istemezdim ama söyleyeceğim, parlamento çatısının altında 'yavşaklar' diyebilecek kadar seviyesiz." dedi.

"BAŞKANI BÖYLE OLANIN MİLLETVEKİLİ FARKLI OLUR MU?"

"Başkanı böyle olanın milletvekili farklı olur mu?" diyen Erdoğan, 2023'te gerekli cevabın verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Bir başkası, şehit yakınına söven densiz, utanmaz arlanmaz milletvekiline sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. O kadın, hepsi de birbirinin aynı. Biz bunların hangi tıynette olduğunu biliyoruz.

"YAVŞAKLAR DİYEBİLECEK KADAR SEVİYESİZ"

Şu İyi Parti'nin başındaki kadın, bu kadın nasıl küfrediyor, söylemek istemezdim ama söyleyeceğim, parlamento çatısının altında 'yavşaklar' diyebilecek kadar seviyesiz.

Başkanı böyle olanın milletvekili farklı olur mu? Üzüm üzüme baka baka kararır. Bundan suyu kaynadı. 2023'te bu kazanı kaynatalım ve bunların işini bitirelim."

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMİN KİLİDİ GENÇLERDİR"

"Önümüzdeki seçimin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siyasete gençlik kollarında atılmış birisi olarak burada bulunuyorum. Gökten zembille inmedim, gençlik teşkilatlarında bu işe başladım. Belediye başkanlığımda, başbakanlığımda, cumhurbaşkanlığımda hep gençler için çalıştım. Geriye dönüp baktığımda, iyi ki gençler için çalışmışım, iyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım, iyi ki hanım kardeşlerimle birlikte omuz omuza yürümüşüm diyorum.

"2023'DE 6 MİLYONDAN FAZLA GENCİMİZ İLK DEFA OY KULLANACAK"

Türkiye, en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir. Göreve geldiğimizde seçme ve seçilme yaşı 30'du. Bunu önce 25'e sonra 18'e indiren biz olduk. Bizimle beraber gençler 18 yaşında hem seçme hem seçilme hakkını yakaladı. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak, kendisi ve ülkesi için siyasi irade ortaya koyacak. Bu bakımdan gençlerimizin düşünceleri, tespitleri bizim için hayati önemdedir. Önümüzdeki seçimin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir.

"FESTİVALİN GELENEKSEL HALE GETİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Gençlik festivalimize hoş geldiniz.

Belediyelerimize gençlerimize tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 6 gün boyunca burada, konserlerden sinemaya, tiyatroya pek çok etkinlikler düzenlenecek.

İlkinin açılışını yaptığımız gençlik festivalinin geleneksel hale getirilmesini hedefliyoruz. Okulların ara tatile girmesini fırsat bilerek, tüm şehirlerimizden 100 bin öğrencimiz buraya gelecek.

Bizden önce üniversite sınavına giren her 10 öğrenciden 1'i yüksek öğretime girebiliyordu. Bizim dönemizde sınava giren her öğrencimizin kontenjanı mevcut.

"HARÇLARI BİZ KALDIRDIK"

Yurt kapasitelerini artırdık. Hatırlayın, göreve geldiğimiz harçlardan dolayı öğrencilerin sıkıntıları vardı. Harçları biz kaldırdık. Öğrencilere verilen burs 45 liracıktı. Bu muhalefet inkarcıdır. Onun için 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım.

Bay Kemal'in olduğu yerde inkarcılık vardır. Bu muhalefet inkarcıdır. Onun için 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım.

Bu ülkede terör var mıydı? Doğu, Güneydoğu teröre mahkum edilmiş miydi? Şimdi hamdolsun terörü yok ettik. Artık Doğu'da Güneydoğu'da vatandaşlarım akşam saatlerinde sokaklara çıkabiliyor.

İşte AK Parti budur. Bugünün gençleri demokraside hak ve özgürlüklerde teknolojinin en üst seviyede olduğu zamanda büyüyor.

"BİZE LAZIM OLAN ASIM'IN NESLİDİR"

Bunlar tekrar ülkenin üzerine kara bulut gibi çökmek için fırsat kolluyor. Bunların kibirlerini bazı belediyelerde görüyoruz.

Karşınıza geçip hükümeti eleştirenleri şöyle bir bakın, eğer bunlar ülkeyi bizden daha iyi yürütecek bilgiye birikime plana projeye sahipse karar sizindir.

Hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış olanların eleştirilerinin boş teneke kutusundan ileri olmadığını unutmayın. Milli Mücadelenin kazanılması ve Cumhuriyet'in kurulması gençlerimizin eseridir.

Gelenekten geleceğe, maziden atiye uzanan bir yolu takip edeceğiz. Biz kimsenin rengine, kişiliğine, karakterine rengine bürünmeyeceğiz. Önce kendi medeniyetimizi, kültürümüzü tarihimizi en iyi şekilde öğreneceğiz.

Ortak geleceğimizi inşa edeceğiz. Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır. Bizim ihtiyacımız olan nesil Asım'ın neslidir."