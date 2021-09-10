Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı https://t.co/84WEgHqumr — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 10, 2021

"Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. Bugün artık ekonomisi ile büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Sel ve yangın felaketinde dünyaya örnek gösterecek bir başarıyla süreci yönettik.

Devletimiz vatandaşımızı sahipsiz bırakmamıştır. Sel ve yangın felaketini yaşayan iller devleti yanında hissetmiştir. Muhalefet ise insanımızın yaralarını sarmaya çalışmak yerine milletin acısını istismar etmeye çalıştı.

Siyasetimizi karşımızdaki vahim muhalefete göre belirlemiyoruz. Onları çapsızlığıyla baş başa bırakıp yola devam ediyoruz. Meral hanım, İstanbul'un duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' yazanlarla aynı yolda yürüyorsun."