Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimi mesajı!

Cumhurbaikanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız. Kazanmak dışında bir ihtimal olmayan bir seçime daha gidiyoruz. 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu bizim için zor değil. 11 milyon üyemiz var. Her üyemiz bir üye sağlarsa seçimden önce seçimi kazandık demektir.

Enflasyon açıklaması

İnsanlarımızın geçim sıkıntısı olabilir. Bunu biz de tespit ediyoruz. Dünya bir girdaptan geçiyor. İnsanları geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da istihdam sağlayacak olan da biziz. AK Parti ile yola devam edilmesini gerektirecek yüzlerce sebep sayabiliriz.

Salgında nasıl vatandaşımızı kaderine terk etmediysek şimdi de kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Savaş nedeniyle tarihi zirveleri zorlayan petrol, doğalgaz ve emtia fiyatları konusnuda vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın yükünü hafifletmek için konut gazı fiyatında yüzde 82'ye varan sübvansiyon sağladık. Fahiş fiyat konusunda hukuki düzenlemeleri yapmayı sürdüreceğiz. Şu andaki küresel kriz ortamından ülkemizi çıkaracağız.

Akademisyenlere eleştiri

Mandacı ekonomistler, tetikçi akademisyenler ne derse desin. Türkiye nitelikli insan kaynağı, sağlam altyapısı ile 21. yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacak. Yeter ki biz bu süreçte umudumuzu asla kaybetmeyelim. Şu an aşılmaz görülen engeller önümüzden birer birer kaybolacak."