Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce hedeflerimize dudak bükerek bakanlar artık doğruya doğru diyerek bu tabloyu kabullenmek mecburiyetinde kalıyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.
Politika 03.12.2022, 14:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.