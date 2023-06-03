Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum" dedi.
Politika 03.06.2023, 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum" dedi.