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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz. Hazırlıklar bitmek üzere. Vatandaşı kira öder gibi taksitlerle ev sahibi yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz. Hazırlıklar bitmek üzere. Vatandaşı kira öder gibi taksitlerle ev sahibi yapacağız."
Politika 01.08.2022, 20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz. Hazırlıklar bitmek üzere. Vatandaşı kira öder gibi taksitlerle ev sahibi yapacağız."