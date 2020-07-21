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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu.
Politika 21.07.2020, 17:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ikinci yılında önemli açıklamalarda bulundu.
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