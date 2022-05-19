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Çavuşoğlu: “Ermenistan’daki yönetim, içerdeki radikaller ve dışarıdaki diaspora tarafından baskı altında”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde farklı şehirlerden gelen gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde farklı şehirlerden gelen gençlerle bir araya geldi
Politika 19.05.2022, 21:02 19.05.2022, 21:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde farklı şehirlerden gelen gençlerle bir araya geldi