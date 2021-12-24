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Ankara’nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı.
Politika 24.12.2021, 13:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı.
Öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi ve babasının Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret ettikten sonra Cuma namazı için Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılarak Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geçti.