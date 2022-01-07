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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Süleymaniye Camii’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Süleymaniye Camii’nde kıldı.
Politika 07.01.2022, 14:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Süleymaniye Camii’nde kıldı.
Öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kılmak için Süleymaniye Camii’ne geldi. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali programına katılmak üzere cami avlusuna geçti.