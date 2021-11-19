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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’da bulunan Hz. Ali Camii’nde kıldı.
Politika 19.11.2021, 14:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’da bulunan Hz. Ali Camii’nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Vahdettin Köşkü’ne geçti.