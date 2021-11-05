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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hacı Nusret Yıldırım Camii’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ümraniye’de bulunan Hacı Nusret Yıldırım Camii’nde kıldı.
Politika 05.11.2021, 14:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ümraniye’de bulunan Hacı Nusret Yıldırım Camii’nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı’daki konutundan Hacı Nusret Yıldırım Camii’ne giderek cuma namazını burada kıldı. Erdoğan’ın namazın ardından Ümraniye Millet Bahçesi açılış törenine katılması bekleniyor.