Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı

- Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun KHK açıklamasına cevap: "Öyle bir yetkisi yok, bu milleti aldatmaktır"

- "Bu açıklamaların hepsi seçime yönelik yalanlardır"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Şık’ın "AK Parti kapatılacak" sözüne tepki: "Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez"

- "O önce kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın"

- "Kendi vekili SİHA’ları terör örgütleriyle mukayese etti"