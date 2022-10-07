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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu
Politika 07.10.2022, 14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- "(Putin ile telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve ’Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum"
- "(Miçotakis) Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Konuşması programda olmamasına rağmen, kimden nasıl izin aldı bilmiyorum, bana cevap yetiştirmeye kalktı"
- "F-16 konusunda Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var."