Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- "(Putin ile telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve ’Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum"

- "(Miçotakis) Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Konuşması programda olmamasına rağmen, kimden nasıl izin aldı bilmiyorum, bana cevap yetiştirmeye kalktı"

- "F-16 konusunda Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var."