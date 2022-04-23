Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katıldı. Programın ardından Üsküdar’da bulunan Vahdettin Köşkü’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocukları kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.