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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli ve Moğolistanlı mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbeskistan’ın Semerkant şehrinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
Politika 16.09.2022, 09:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbeskistan’ın Semerkant şehrinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Özbekistan’ın Semerkant kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yarım saat sürdü. Erdoğan daha sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüşme gerçekleştirdi.
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