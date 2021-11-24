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Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye, Venezuela’daki siyasi normalleşme sürecini desteklemeye devam edecektir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz."
Politika 24.11.2021, 11:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz."