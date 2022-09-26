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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimiz bundan sonra elektrik faturalarını aylık ödenmek yerine hasat sonunda ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödeyebilecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimiz bundan sonra elektrik faturalarını aylık ödenmek yerine hasat sonunda ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödeyebilecek."
Politika 26.09.2022, 18:04 27.09.2022, 11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimiz bundan sonra elektrik faturalarını aylık ödenmek yerine hasat sonunda ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödeyebilecek."