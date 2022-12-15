Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’nin bu noktada herhangi bir samimiyeti yoktur. Bunun Adalet Bakanlığının kapısına giderek yaptığı tamamen şovdur. Hayatı şov. Önce sen şu dağa kaçırılmış yüzlerce kızın hesabını ver, onların arkasında duranlarla beraber di

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’nin bu noktada herhangi bir samimiyeti yoktur. Bunun Adalet Bakanlığının kapısına giderek yaptığı tamamen şovdur. Hayatı şov. Önce sen şu dağa kaçırılmış yüzlerce kızın hesabını ver, onların arkasında duranlarla beraber dirsek temasında olma."