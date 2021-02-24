Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 21 Şubat 2018 tarihinde 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdikleri bir kanun teklifiyle hukuki zemine kavuşturma yolunda ilk adımı attıklarını hatırlatan Erdoğan, “Geriye doğru baktığımızda Cumhur İttifakı'nın Türk siyasi hayatının sadece en başarılı değil aynı zamanda en ilkeli, en onurlu, en hasbi ittifakı olduğunu görüyoruz. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası çerçevesinde oluşturduğumuz anlayış birliğinin, Türkiye'nin uluslararası alanda yürüttüğü tarihi mücadelenin başarısında çok büyük katkısı vardır. Aynı şekilde terörle mücadeleden ekonomik tuzaklara kadar nice saldırıyı da Cumhur İttifak'ının bu güçlü zemininde karşılayıp boşa çıkardık” ifadelerini kullandı.