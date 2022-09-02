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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK’lı açıklamasına tepki göstererek, "Kendisine milletin verdiği yetki yok. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK ile ilgili bir şeyler bekleyen vatandaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK’lı açıklamasına tepki göstererek, "Kendisine milletin verdiği yetki yok. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK ile ilgili bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak" dedi.
Politika 02.09.2022, 14:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK’lı açıklamasına tepki göstererek, "Kendisine milletin verdiği yetki yok. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK ile ilgili bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak" dedi.
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