Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP bizi taklit ediyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi program ve toplu açılış töreni için Bilecik'e geldi. Söğüt ziyaretinden sonra Cumhuriyet Meydanı'nda miting gerçekleştiren Erdoğan, düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'nin emaneti Bilecik'te hasret gidermeye geldik. Söğüt'te dikilen Osmanlı çınarı 3 kıta ve 7 iklimi kucaklayan kıtalarıyla 600 yıl boyunca dünyanın en güçlü devleti olarak tarihteki şerefli yerini almıştır. Esasen milletimiz tarih boyunca hep güçlü devletler kurmuş. İdaresi altında yaşayan herkesi inancına ve kökenine bakmadan korumuş. Güvende tutmuş, müreffeh kılmıştır. Buna karşılık kendisine düşmanlık edenlere, Orhun yazıtlarındaki ifadeyle, ‘Başlıya baş eğdirerek, dizliğe diz çöktürerek' hep galebe çalmıştır. Divan- Lügat-ı Türk'te Rabbimizin bu milleti hak üzere görevlendirdiği, hak üzere kuvvetlendirdiği mensuplarına aziz kıldığı ve muratlarına erdirdiği ifade ediliyor. Bilecik işte bu kutlu yürüyüşün sancağının 7 asır önce bu topraklarda bir kez daha ve yükseğe dikilişinin sembolüdür. Bölgedeki diğer beyliklerin tersine her geçen yıl artan bir güç. Azim ve cesaretle güç, gaza yolunda yürüyen Osmangazi'nin bıraktığı emanet nesilden nesle geçerek, cumhuriyete miras kalmıştır. Bu topraklarda Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan Cumhuriyet'e uzanan tarihi süreklilik içinde verilen her mücadelenin başımızın üzerinde, kalbimizin en müstesna köşesinde yeri vardır. Kendi öz yurdunda garip haline düşürülmeye çalışıldığında bile milletimiz bu vizyonu kaybetmemiş, ecdadına ve onun hayaline hep sahip çıkmıştır. Biz de geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri, milletimize yaptığımız her hizmeti bu anlayışla hayata geçirdik” dedi.

“İnsansız hava aracına Kızılelma adını verirken şehitlerimizin manevi desteğini hep hissettik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede Sultan Alparslan'ın Osmangazi'nin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın aziz şehitlerimizin manevi desteğini hep yanımızda hissettik" diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Geliştirdiğimiz son teknoloji ürünü insansız hava aracına ‘Kızılelma' adını verirken de bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyorum. Söğüt'te başladığı yolculuğunu önce Bursa'ya, ardından Edirne'ye sonra İstanbul'a, onu takiben Belgrat'a ve nihayet Viyana kapılarına kadar sürdürürken sadece toprak kazanma peşinde değildi. Bizim milletimiz ayak bastığı her yeri eman yurdu haline getirme, huzuru adaleti, refahı hâkim kılma gayesi taşıyor. Avrupa'nın şark meselesi olarak gördüğü Osmanlı'yı parçalamak için dört bir yandan üzerine çullandığı dönemde dahi, bu hayal tüm canlılığı ile milletimizin benliğinde yaşıyor.”

“Osmanlı'yı kim kötülüyor ve aşağılıyorsa bilin ki ya mankurttur ya da kuyruk acısı vardır”

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Bilecik'te oy oranında adeta patlama yaşanacağını dile getiren Erdoğan, konuşmasının devamında Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıl dönümünü hatırlatarak şöyle devam etti:

“Bu coşkunuz bu heyecanınız inanıyorum ki 14 Mayıs'ta burası bir başka patlayacak. Buna hazır mıyız? Hayallerini kaybeden, yani Kızıl Elması kalmayan milletler, tıpkı geçmiştekiler gibi, tarihin tozlu sayfaları arasına karışmaya mahkûmdur. Biz millet olarak hayallerimizden vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız. Hala bölgemize ve dünyaya sözümüzü geçiriyoruz. Emperyalistlerin kan, zulüm ve sömürü üzerine kurduğu kirli düzenin aksine bizim hayallerimizin istikameti, hep barışa ve hakkaniyete dönüktür. Dünyanın hala hayranlıkla karışık bir çekingenlikle adını andığı Osmanlı Devletini kuran Osmangazi'yi bakınız tarihçilerimiz nasıl anlatıyor? Osmangazi küçük bir bölgede tutunmaya çalışan, Türkmenleri büyük bir devletin çekirdeği haline getirdi. Devrin büyük güçleri, Bizans'a ve Moğollara, riske girmeden meydan okudu. Hâkimiyeti altındaki yerlerde yaşayan Hristiyanlara iyi davrandı. Siyasi gelişmeleri ve fırsatları iyi değerlendirdi. Nerede ilerleyeceğini nerede duracağını Osmanlı iyi bildi. Kuvvet ve müsamaha, cesaret ve tedbir askeri güç ve strateji unsurlarını daima birlikte kullandı. Böylece bir dünya devleti kurdu. Biz de bugün tıpkı ecdadımız Osmangazi'nin yaptığı gibi ülkemizi çağın şartlarına göre, en iyi eserlere, en iyi hizmetlere, siyasi etkinliğe, ekonomik alt yapıya, askeri güce kavuşturma mücadelesi veriyoruz. Her kim bazı tarihçilere göre, bugün 724'üncü kuruluş yıl dönümü olan Osmanlı Devleti'ni kötülüyor, aşağılıyorsa bilin ki, ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır. Bilecik'ten devletini kurduğu topraklardan Osmangazi'yi ve Osmanlı'yı yöneten tüm neslini rahmetle ve şükranla yâd ediyorum. Rabbim bizlere inşallah onlara layık olmayı onların mirasını yaşatmayı, onların bıraktığı emaneti daha ileri taşımayı nasip etsin. Kardeşlerim biz hiçbir zaman, sizlerin ve milletimizin hiçbir ferdini vaktini hamasetle heba etmedik. Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvenerek, çıktığımız eser ve hizmet yolculuğunda medeniyet ve tarih mirasımızı bize ışık tutan bir rehber olarak gördük. Ne söz verdiysek yerine getirmek için gece gündüz çalıştık. Hamdolsun Rabbimiz bize ülkemize ve milletimize taahhütlerimizin çoğunu daha ilerisine geçerek yerine getirmeyi nasip etti. Eksik kalan işler elbette oldu, ama kazanımlarımız öylesine büyük ki bunların telafisi sadece vakit meselesidir.”

“Bilecik'e son 20 yılda 20 milyar lira yatırım yaptık”

Bilecik'e yapılan yatırımları hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yaşı müsait olanlar 20 yıl öncesinin eski Türkiye'sini hatırlar mı? Hatırlar. Eğitimden sağlığa güvenlikten adalete ulaşımdan enerjiye tarımdan sanayiye spordan sosyal yardımlara her alanda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor, kabul ediyor. Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık derken ne mübalağa yapıyoruz ne de kimseyi kandırmaya çalışıyoruz. Sadece tüm kalbimizle inandığımız somut verileri ortada olan bir hakikati dile getiriyoruz. Ülkemizin tarihi olarak eski coğrafi olarak nispeten küçük şehirlerinden biri olan Bilecik, bunların en yakın şahididir. Bilecik'e son 20 yılda toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 20 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık” dedi.

“Durmak yok yola devam”

Bilecik ve çevre illerde yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında da konuşan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

“Eğitimde toplam 773 adet yeni derslik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini kazandırdık. Gençlik ve sporda 2 bin 736 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 21 adet spor tesisi inşa ettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 563 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 8'i hastaneden oluşan toplam 26 sağlık tesisinin yapımını tamamladık, 3 sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. Söğüt'e 50 yataklı bir devlet hastanesi yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Çevre ve Şehircilikte TOKİ eliyle 2 bin 933 konut yaptık. Bilecik'te İlk Evim projemizle bin 37 konut daha inşa edecek, İlk Arsam projemizle 3 bin 900 alt yapılı arsa vereceğiz. Bu kapsamda Bayırköy'deki konutlarımızın yapımına da başladık. Söğüt millet bahçemizi açılışı hazır hale getirdik. Osmaneli millet bahçemizin yapımı sürüyor. Ayrıca 4 millet bahçesinin daha yapımına en kısa sürede başlıyoruz. Bursa ve Eskişehir güzergâhlarında yol çalışmalarının bir kısmını bu yıl, bir kısmını seneye tamamlıyoruz. Ankara, Eskişehir, Bilecik İstanbul yüksek hızlı tren hattını Bilecik yüksek hızlı tren garını Bozüyük hızlı tren garını Bozüyük Lojistik merkezinin 1. etabını hizmete açtık. Yapımı süren Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattını inşallah 2025 yılında bitiriyoruz. Tarım ve ormancılıkta Bilecik'e 12 baraj, 27 sulama tesisi, 30 taşkın koruma tesisi, 3 hidroelektrik santrali inşa ettik. Durmak yok toplam 40 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 5 baraj ile 26 bin dekar araziyi sulayacak 4 sulama tesisinin yapımı sürüyor. Bilecikli çiftçilerimize toplamda 500 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide şehrimize iki yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 7 araştırma geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk. Enerjide Bilecik, Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri, Osmaneli, Gölpazarı Dodurga, İnhisar ve Yenipazar'a doğalgaz arzını sağladık. Durmak yok yola devam.”

“Yarın birileri de buralara gelecek, onlara 'Siz ne yaptınız?' diye sormak lazım”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın Bilecik'e geleceğini söyleyen Erdoğan, vatandaşlardan ne yaptıklarını sormalarını istedi. Bilecik'te doğalgazın gitmediği ilçenin kalmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın birileri de buralara gelecek. Onlara sormak lazım. Siz ne yaptınız? Bugün açılışını yaptığımız yerlerle birlikte artık Bilecik'te doğalgaz götürmediğimiz ilçemiz kalmadı. Tabii bir avantajınızda da var yani. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bilecikli olunca görüldüğü gibi ne kadar özetlersek özetleyelim Bilecik'e hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. Üstelik bu kadarla da kalmıyoruz, bugün de güncel yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı geçen 52 kamu yatırımı ile 653 milyon lirayı bulan 10 özel sektör yatırımının resmi açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlar arasında Bilecik 300 yataklı ve Bozüyük 200 yataklı devlet hastaneleriyle diğer sağlık tesisleri de bulunuyor. Biz sizlere efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik” dedi.

“Bay Kemal SSK Müdürü iken hastanelere girilmezdi”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırlatan Erdoğan, konuşmasının devamında konuyla ilgili şunları söyledi:

“Şu hastanelerin güzelliğine bak. Ahh ahh.. Bu Bay Kemal SSK'nın Genel Müdürü iken bu hastanelere girilmezdi girilmez. Ulaştırmada Gölpazarı Yenipazar yolunu hizmete açıyoruz. Yarın değil hemen şimdi. Tarımda 7 bin 600 dekar alanı sulayacak Söğüt Çaltı Göleti'nin resmi açılışını yapıyoruz. Ayrıca çeşitli kurumlarımıza ait yatırımların resmi açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin üretimine istihdamına, ihracatına önemli katkıda bulunacağına inandığım 10 özel sektör yatırımının da resmi açılışını yapıyoruz tüm bu kamu ve özel sektör yatırımlarının Bilecik'imize hayırlı olmasını diliyorum.”

“CHP çıkmış bizi taklit ediyor”

Eski Başbakan Adnan Menderes'in ‘Yeter Söz Milletindir' sözünü hatırlatan Recep Tayyip Erdoğan, “Bilecik Cumhuriyetimizin yeni asrını bir olarak, diri olarak, iri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak kucaklamaya hazır mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Evet, kardeşlerim şimdi biliyorsunuz seçimlere Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlanıyoruz. Rahmetli Menderes 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti? 'Yeter, söz milletindir' demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor, 'Yeter söz milletindir'. Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu? Haberin yok mu? Bunlar darbeci, darbeci, bunlar vesayetçi. Şimdi hep birlikte, öyle bir haykıralım ki, Türkiye duysun. Kaldıralım elleri. Hanımlar, sizden çok şey bekliyorum. Kale içeriden fethedilir. Onun için göreviniz ağır. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız” diye konuştu.

“Sen bir tane hastane yapabildin mi?”

Savaş Ay'ın zamanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun SSK Başkanı olduğu dönemde yapılan hastanede yaptığı programı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemiz nasıl oldu? Laf değil üretim. Bay Kemal sen bir zamanlar SSK'nın Genel Müdürüydün ya. Böyle bir tane hastane yapabildin mi ya? Ah ah rahmetli Savaş Ay. Bununla ilgili bir program yapmıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Ah ah Savaş Ay şimdi hayatta olsaydı da bu programı bir daha yapsaydı. Her taraf rezillikti. Kan revan içinde, pislik, o galoşlar satıyorlardı, tekrar alıyorlardı, tekrar satıyorlardı. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Nasıl Bilecik'teki Eğitim Araştırma Hastanemiz? Şu güzelliğe bak. Size bu yakışır o kadar. Bay Kemal bunun hesabını nasıl vereceksin? Şimdi o hastanenin yerine biz yeni bir hastane yaptık. Adını da rahmetli Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu adını koyduk, tabii muhteşem bir hastane. Ben şimdi CHP'li kardeşlerime sesleniyorum, lütfen gidin o hastaneyi bir de şimdi görün. Bir de Savaş Bey'in şu video kasetindekine bakın mukayeseyi yapın. Biz neyiz bu ne. Şu hale bak şu, ihtişama şu güzelliğe bak. Nereden nereye. CHP işte hep diyorum ya çöp çukur çamur. İşte bizde de pırıl pırıl hastaneler. Halep oradaysa arşın 14 Mayıs'ta. Bilecik sandıkları patlatacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Hep zam diyorlar, indirim de yapıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii bu arada sanayide doğalgazda yüzde 16 indirim yaptık. Televizyonlardan zaten verildi, elektrikte de aynı şekilde indirimimizi yaptık görüyorsunuz. Hep zam zam zam diyorlar işte bu zam mı indirim yapıyoruz sanayide elektrik de indirimler elhamdülillah daha iyi olacak” dedi.