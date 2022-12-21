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Bakan Soylu: “(Afet konusunda) Aynı bölgeyi paylaşan ülkeler arasındaki iş birliği giderek daha büyük önem kazanmaktadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılelma) Bu projeyle Türkiye takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna gelmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “CHP başındaki zat, birbirlerini neredeyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili dün çıkmış ne diyor? ’Biz baba oğul gibiyiz.’ Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden ‘Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “CHP başındaki zat, birbirlerini neredeyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili dün çıkmış ne diyor? ’Biz baba oğul gibiyiz.’ Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden ‘Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde’ demeden duramadım.”
Politika 21.12.2022, 12:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “CHP başındaki zat, birbirlerini neredeyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili dün çıkmış ne diyor? ’Biz baba oğul gibiyiz.’ Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden ‘Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde’ demeden duramadım.”