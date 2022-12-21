Cumhurbaşkanı Erdoğan: “CHP başındaki zat, birbirlerini neredeyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili dün çıkmış ne diyor? ’Biz baba oğul gibiyiz.’ Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden ‘Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde’ demeden duramadım.”