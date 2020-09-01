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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Politika 01.09.2020, 14:20
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