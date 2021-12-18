Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul’da bulunan Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane’yi kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.