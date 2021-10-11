Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor ve bünyesinde İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturuyoruz.”