banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne geçtiği sırada yol üzerinde durarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Politika 03.07.2021, 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne geçtiği sırada yol üzerinde durarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne geçtiği sırada Çengelköy Mahallesi’nde bir fırının önünde durarak aracının içerisinden vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşlar kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Burada aynı zamanda vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çengelköy’de bulunan Vahdettin Köşkü’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde durduğu fırının sahibi Canip Askeroğlu, “Cumhurbaşkanımız sürekli bizden alışveriş yapıyor. Ne zaman uğrasa bize selam vermeden geçmiyor. Hatırımızı soruyor. Bize şeref verdi geldiği için. Bugün kendisi gelince kalabalık oluştu. Halk da sevgi gösterisinde bulunuyor” dedi.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu