Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevinde Alevi dedeleriyle birlikte iftar yaptı

Ankara’da Hüseyin Gazi Türbesi’ni ve hemen yanındaki cemevini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muharrem ayının 10’uncu günü dolayısıyla Alevi dedeleriyle birlikte iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi’ni ve hemen yanında bulunan cemevini ziyaret etti. Erdoğan, burada Türkiye’nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileriyle birlikte iftar yaptı.

Hüseyin Gazi Kültür Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, iftarda menüde mercimek çorbası, pilav, taze fasulye ve karpuz olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftar sonrası Kerbela olayını anlattığını ifade eden Ayyıldız, cemevinde 5 mersiye okunduğunu ve gelenekleri gereğince güncel konuların burada gündeme getirilmediğini ifade etti. Türbe ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik ettiğini ve bu sırada taleplerini ilettiğini söyleyen Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hüseyin Gazi Dağı ve mağarasının ziyarete açılması isteklerini aktardığını söyledi. Cemevlerinin ibadethane sayılması taleplerini de Erdoğan ile paylaştığını söyleyen Ayyıldız, iftar için Türkiye’nin dört bir yanından gelen 16 Alevi dedesinin ve 90 kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte iftar yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez bir cemevini ziyaret etti. İlk cemevi ziyaretini 2007’de İstanbul Erikli Baba Cemevi’ne yapan Erdoğan, ilk kez bir cemevinde kuharrem iftarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Partili vekiller, Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.