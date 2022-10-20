Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cebrayıl’da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cebrayıl’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cebrayıl’da Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan ve Aliyev, tören sonrasında baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan ve Aliyev’in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Erdoğan’a Azerbaycan ziyaretinde TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı

Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.