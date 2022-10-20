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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cebrayıl’da Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cebrayıl’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.
Politika 20.10.2022, 16:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cebrayıl’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ’daki temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cebrayıl’da resmi karşılama töreninin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.