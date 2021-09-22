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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "ABD’nin tabii ki çok şeyler yapması gerekir. Amerika orada niçin var? Neden var? Önce bu soruların cevabını kendisine vermesi gerek" dedi. Türkiye’de kayıt dışı 300 bin Afgan mülteci olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ülkemize hala Afgan mülteci almaya gücümüz yetmez" dedi.

Politika 22.09.2021, 17:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "ABD’nin tabii ki çok şeyler yapması gerekir. Amerika orada niçin var? Neden var? Önce bu soruların cevabını kendisine vermesi gerek" dedi. Türkiye’de kayıt dışı 300 bin Afgan mülteci olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ülkemize hala Afgan mülteci almaya gücümüz yetmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında bulunduğu New York’ta Amerikan CBS televizyonuna röportaj verdi. Türkiye’nin mülteci ambarı olmayacağı yönünde ifadeleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD’nin mi alması gerektiği yönünde soru yöneltilen Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 bin Afgan mülteci var. Ülkemize hala Afgan mülteci almaya gücümüz yetmez" dedi.

Erdoğan, ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini söyleyerek, "ABD’nin tabii ki çok şeyler yapması gerekir. Amerika orada niçin var? Neden var? Önce bu soruların cevabını kendisine vermesi gerek" diye konuştu.

Yalnızca bir bölümü paylaşılan röportajın tamamı 26 Eylül Pazar günü yayınlanacak.

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