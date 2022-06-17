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Cumhurbaşkanı Erdoğan çay davetini kabul ettiği vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da kendisini çaya davet eden vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Politika 17.06.2022, 16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan çay davetini kabul ettiği vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da kendisini çaya davet eden vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü’ne gittiği sırada cadde üzerinde bulunan vatandaşlardan çay daveti aldı. Daveti kabul eden Erdoğan, vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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