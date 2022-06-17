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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ankara’da Külliye’de biz de kendilerini kabul edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ankara’da Külliye’de biz de kendilerini kabul edeceğiz."
Politika 17.06.2022, 14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ankara’da Külliye’de biz de kendilerini kabul edeceğiz."