Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."