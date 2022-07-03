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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Politika 03.07.2022, 20:24 03.07.2022, 20:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

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