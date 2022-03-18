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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi’nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"nde konuştu.
Politika 18.03.2022, 13:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi’nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"nde konuştu.